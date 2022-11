Bardziej świątecznego filmu w tym roku nie będzie. Obejrzycie go w streamingu, ale nie na Netfliksie

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Mariah Carey do pary z George'em Michaelem już śpiewają w radiu o Bożym Narodzeniu, w centrach handlowych zagościły choinki i migające lampki, jarmarki pojawiły się na placach polskich miast, a jakby tego było mało, z każdej strony atakują nas świąteczne filmy. Tylko w tym roku w okresie od listopada do grudnia w różnych mediach ma zadebiutować ich łącznie około 160 (sic!).



Oczywiście, większość tych tytułów jest na jedno kopyto, bo chociażby Netflix konsekwentnie od jakiegoś serwuje nam romcomy pokroju "Niezapomnianych świąt" czy "Świąt z tobą". Niby dobre filmy to to nie są, ale mają urok, który w tym okresie do nas trafia. One karmią się naszą naiwnością wpisaną w okres Bożego Narodzenia. Żerować na niej postanowił też Apple, odświeżając dla nas klasykę - "Opowieść wigilijną" Charlesa Dickensa.