Stasiuk powiedział, że normalni chłopcy dręczyli zwierzęta. Cieszę się, że zbiera baty

Mój ojciec, młodszy od Stasiuka o jakieś 9 lat, wielokrotnie przynosił do domu ranne zwierzęta, by udzielić im pomocy. Podobnie mój dziadek - nie raz, nie dwa ocalił ptaka czy psiaka. To, rzecz jasna, jedynie osobiste przykłady, dowody anegdotyczne, podejrzewam jednak, że większość z was mogłaby przytoczyć przynajmniej kilka podobnych. Zdaję sobie sprawę, że Stasiuk odnosi się do pewnej specyfiki czasów, które znacznie się od współczesnych różniły, a wrażliwość była często tępiona jako objaw niemęskiej słabości. Wciąż jednak nie wypada mu przekonywać, że dręczenie i zabijanie zwierząt było czymś "normalnym".