Oglądanie nowych świątecznych filmów Netfliksa to rosyjska ruletka. Ten film jest na to dowodem

"Święta z tobą", które od kilku dni możecie obejrzeć na Netfliksie (i które cieszą się tam rosnącą popularnością) to rom-kom przyprószony świątecznym klimatem. Na tle całej tej nawałnicy okołoświątecznych, bliźniaczo do siebie podobnych i produkowanych taśmowo komedii, produkcja w reżyserii Gabrieli Tagliavini nie wyróżnia się zanadto jakością. Jest jednak dość uniwersalna.



Rzecz jasna: nie mam na myśli tej uniwersalności, która sprawia, że film nada się do konsumpcji przez każdy typ widza o każdej porze roku. To raczej uniwersalność świąteczna - cała rodzina może spędzić leniwy wieczór zerkając na ekran bez obawy o skrajne zażenowanie czy usmażenie mózgu. Ma nawet szansę na przyzwoitą zabawę - w założeniu, że oczekuje klasycznej, prostej opowieści w grudniowym klimacie; takiej, która nie obrazi ich inteligencji, ale też nie będzie wymagała od nich przesadnego skupienia.