Fani "Wiedźmina" mówią, że najlepszym Geraltem byłby Robert Makłowicz

Oczywiście to informacja napisana z przymrużeniem oka, do której przyzwyczaili nas już twórcy warszawskiego Klubu komediowego. (Kilka lat temu brawurowo sparodiowali świąteczną reklamę biżuterii Apart). Wspomniana petycja pokazuje z pewnością nie tylko medialne zamieszanie wokół zmiany aktora w "Wiedźminie", ale też sporą popularność Roberta Makłowicza. Nie jest tajemnicą, że dziennikarz jest bardzo lubiany przez wiele środowisk, a jego program kulinarny na YouTube, w którym nie tylko gotuje, ale też barwnie opowiada o danym regionie, przyciąga fanów w różnym wieku.