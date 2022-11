Warto dodać, że lista zarzutów do organizatorów Mundialu w Katarze jest naprawdę ogromna. Katar to arabski kraj bez piłkarskich tradycji. Podczas budowy aż siedmiu stadionów zginęło przynajmniej 6, 5 tysiąca osób, którzy pracując w ogromnym upale, nie mieli odpowiednich warunków do pracy. Katar jest krajem, w którym regularnie łamane są prawa człowieka, a za bycie gejem grozi trzy lata więzienia. Z kolei kobiety nie mogą wyjść za mąż bez zgody męskiego opiekuna. W tle pojawiają się podejrzenia o łapówki, które miały być wręczane w zamian za głosy na Katar, jako państwa organizującego Mundial. Dziennikarze sportowi co rusz podkreślają, że dla piłkarskiego świata, niestety wcale nie jest najważniejsza piłka, ale pieniądze. Warto dodać, że z powodu kontrowersji toczących się wokół Mundialu w Katarze, propozycje występu odrzuciło kilkoro innych gwiazd, m.in. Shakira, Dua Lipa, The Cure oraz Rod Stewart.