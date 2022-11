Zmarnowałem czas, oglądając "Krainę Snów". 5 największych problemów nowego hitu Netfliksa

"Kraina Snów" to film familijny i oczywiście nie ma co od niego wymagać fabularnych niuansów, czy scen akcji na poziomie MCU. Jeśli jednak nawet Jason Momoa nie ma tu nic widzom do zaoferowania, to jest bardzo źle. Nie ma żadnego uzasadnienia dla rozciągania metrażu produkcji do dwóch godzin, przez co otrzymujemy nudną i pozbawioną jakiegokolwiek charakteru opowieść. O tym, co działo się na ekranie podczas seansu, zapomnicie więc wraz z pojawieniem się napisów końcowych.



"Krainę Snów" obejrzycie na Netfliksie.