Daniel Craig podjął decyzję. Aktor zdradził czy wróciłby do roli Jamesa Bonda

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Rola Jamesa Bonda była dla niego przepustką do światowej sławy. Dzięki niej Daniel Craig stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży. Po pięciu filmach jego przygoda z agentem 007 dobiegła jednak końca. I było to pożegnanie, jakiego w serii jeszcze nie widzieliśmy. Teraz fani zastanawiają się, kto w nadchodzących latach będzie kreował szpiega, a aktor zdradził, czy ma w planach, aby jeszcze kiedykolwiek się w niego wcielić.



Po występach w serii przygód Jamesa Bonda Daniel Craig nie może narzekać na brak zajęć. Ostatnio viralem stała się reklama wódki Belvedere z jego udziałem i już niedługo mamy go zobaczyć w "Na noże 2", gdzie powróci do roli detektywa Benoita Blanca.