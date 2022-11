"1899" to plagiat. Tak twierdzi autorka komiksów

Brazylijka zauważyła, że owszem, jej komiks to krótka forma - można powiedzieć: komiksowa nowela - a dzięki temu kradzież dużo łatwiej rozmyć, kiedy przekłada się oryginał na kilka godzin serialu. Podkreśla zarazem, że esencja "Black Silence" została przeniesiona do produkcji Netfliksa i nie sposób tego nie zauważyć. Nie wiemy jeszcze, czy Cagnin planuje rozmówić się ze streamingowym gigantem na drodze sądowej. O sytuacji pisze coraz więcej brazylijskich mediów.



"1899" to horror historyczny, który opowiada o grupie europejskich migrantów podróżujących statkiem do Nowego Jorku. Ich podróż przeradza się w koszmar, gdy napotykają inny porzucony i wolno dryfujący statek.



W obsadzie wystąpiła międzynarodowa załoga, w tym Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard Tonnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.