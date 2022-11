Podejrzliwie spoglądam na wszystkie listy w rodzaju "100 najważniejszych filmów w historii kina", czy "50 filmów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią". One są popularne, ludzie je lubią, ale ja ich nie cierpię, bo to jest sprowadzenie kina do roli muzeum, do którego się chodzi, żeby oglądać arcydzieła wielkich mistrzów. Filmy mogą powstawać w różnych celach, ale wejście do panteonu na pewno nie jest tym najważniejszym. One mają towarzyszyć ludziom w życiu. Kino jest w końcu najbardziej egalitarną dziedziną sztuki – mogą się w nim zakochać zarówno analfabeci, jak profesorowie poważanych uczelni.