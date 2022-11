Na ten serial czekam od miesięcy. Co nowego na Netfliksie

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Premierę "Wednesday" powinniśmy mieć już za sobą. Serialowy spin-off "Rodziny Addamsów" nadawałby się bowiem idealnie do zbindżowania w Halloween. Netflix zdecydował się go jednak przechomikować niemal do końca listopada. Może platforma obawiała się, że produkcja zaginie gdzieś w zalewie innych halloweenowych tytułów. Był to jednak strach nieuzasadniony.



Nawet w otoczeniu "Dahmera", "Klątwy Bridge Hollow" czy innych "Gabinetów osobliwości Guillermo del Toro", "Wednesday" miałaby sporą siłę przebicia. Raz jest przecież częścią rozpoznawalnej na całym świecie marki (chyba nie ma nikogo, kto nie słyszałby o "Rodzinie Addamsów", nie?), dwa za serialem stoi sam Tim Burton.