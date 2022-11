Na HBO Max wraca najlepszy serial animowany dla dorosłych. Zebraliśmy nowości serwisu

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Jeśli ktoś w 2022 roku wciąż uważa, że animacje są dla dzieci, powinno się go zmusić do oglądania "Ricka i Morty'ego". Nie tylko zmieni zdanie, ale też czeka go przygoda życia. Serial Justina Roilanda i Dana Harmona nie był co prawda pierwszą kreskówką skierowaną do dojrzałych widzów, ale na pewno przyczynił się do zwiększonego zainteresowania tą formułą.



Przygody genialnego, ale zapijaczonego naukowca i jego wnuka podbiły serca widzów na całym świecie. Gdyby zapytać ich o wady "Ricka i Morty'ego", zapewne wskazaliby długi czas oczekiwania na kolejne odcinki. I nie chodzi tu tylko o przerwy między sezonami. Bo zdarzają się one również w trakcie trwających odsłon produkcji.