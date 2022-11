To nie koniec seriali fantasy w tym roku. Amazon powraca z nową adaptacją

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Mamy to. Po "Pierścieniach Władzy" i świetnym "Peryferal" przyszedł czas na premierę 2. sezonu "Koła czasu". Po pierwszej odsłonie wiemy już, że serial nie będzie nową "Grą o tron" (choć trudno powiedzieć, czy faktycznie aspirował do tego tytułu) - a jednak znalazł potężne grono odbiorców. Ten tytuł nieustannie powraca na listę TOP 10 najpopularniejszych seriali Prime Video - i choć nie gości na niej w tym tygodniu, to grzała sobie tam miejsce zaledwie siedem dni temu. Wygląda zresztą na to, że każda z nowych produkcji platformy odnosi mniejszy lub większy sukces i przez długie miesiące cieszy się zainteresowaniem subskrybentów.



Wspomniane "Peryferal" niedługo po swojej premierze 21 października wpadło na pierwsze miejsce wspomnianej listy - i wciąż nie chce go opuścić. Podejrzewam, że wraz z premierą 2. sezonu "Koła czasu" ta produkcja również zacznie wspinać się w górę rankingu. Myślę, że ma spore szanse konkurować o szczyt podium z serialem z Chloë Grace Moretz w roli głównej.