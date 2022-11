W "Daredevilu" zobaczym nie tylko znane postacie? Marvel może wprowadzić nową superbohaterkę

Wiadomo, że w "Daredevil: Born Again" od Disneya Charlie Cox powróci do tytułowej roli, a Vincent D'Onoforio ponownie wcieli się w Kingpina. Być może zobaczymy też Jona Bernthala jako Punishera. Jakby tego było mało, właśnie pojawiły się doniesienia, wedle których Marvel może chcieć wprowadzić do serialu nową superbohaterkę.