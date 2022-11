Chris Hemsworth żegna się Thorem? "Były narodziny, była podróż, musi być i śmierć"

Wydaje mi się, że prawdopodobnie będziemy musieli dokończyć tę opowieść, jeśli kiedykolwiek zdarzy mi się to jeszcze raz, rozumiesz, o co mi chodzi? Myślę, że to będzie uzasadnione. Wydaje mi się, że to będzie finał, ale nie wyciągam takich wniosków na podstawie tego, co usłyszałem, czy znanych mi już planów. Po prostu były narodziny bohatera, podróż bohatera i musi być śmierć bohatera. I nie wiem - jestem już na tym etapie? Kto to może wiedzieć?