Popularny serial wraca na Netfliksa. Sprawdzamy nowości serwisu

Zapowiadane na listopad premiery Netfliksa przeniosą nas między innymi do hiszpańskiej szkoły Las Encinas ("Szkoła dla elity": sezon 6.), na francuskie hip-hopowe blokowiska w Saint Denis ("Le Monde de demain: Historia Supreme NTM") czy w sidła koreańskiego seryjnego mordercy ("Somebody"). A to oznacza, że ten weekend zapowiada się obiecująco.