Dziś w nocy Mata opublikował 2 nowe numery. Raper nareszcie zmienił płytę

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Nowy Mata wjechał na smutno - i dobrze, bo osobiście byłem już zmęczony tą monotematyczną nawijką o tym, jak pokrzywdzony i prześladowany się czuje. Młody Matczak, który ostatnio nieustannie odnosił się do incydentu, kiedy to patrol policji zawinął go na dołek za gram zioła, próbował wszystkich przekonać, że państwo się na niego uwzięło. Odwołania do trawy i problemów z prawem zdominowały jego twórczość i cały wizerunek.



Nowe numery zrywają z tą tematyką. Opublikowane bez wcześniejszej zapowiedzi kawałki, które póki co znajdziecie tylko na Spotify, nie zostały zatytułowane w tradycyjny sposób - raper oznaczył je emotkami przekreślonego serca i smutnej buźki ("</3" i ":("). Znakomicie oddają one "dojrzałość" położonych na znakomitych bitach wersów - jest ona znikoma, ale przynajmniej nie trąci fałszem. To klasyczne w wydźwięku, ale szczere i emocjonalne zarazem teksty - typowe dla rozczarowanego i zranionego dzieciaka. I choć od 22-latka można by wymagać nieco więcej refleksji i polotu, kupuję tę formę. Tętni autentycznym rozżaleniem, frustracją. Jest bardzo osobista. Szanuję.