Aktor z "Gry o tron" i "Stranger Things" mówi nam o nowej roli: "Nie liczy się dla mnie rozmiar projektu"

Może nie jest to duża rola, ale grany przez ciebie Rudolf Steiner był bardzo istotną postacią w życiu Hilmy af Klint.



No tak. On jest dla Hilmy kimś w rodzaju guru. Ona pragnie jego akceptacji. Sam znałem postać Steinera przed przystąpieniem do pracy nad filmem. Jego duch do dzisiaj obecny jest w krajach niemieckojęzycznych. W końcu istnieje mnóstwo szkół i nawet przedszkola, oparte na jego filozofii. Jego podejście do edukacji było czymś nowym i nazywa się je pedagogiką waldorfską. W proponowanym przez niego modelu nauka skupia się na sztuce, nie ma ocen, nie ma żadnych nacisków, jest harmonia i spokój. Czy to dobre? Znal ludzi, którzy wysłały do takich szkół swoje dzieci i są zadowoleni. Sam nie wiem, czy chciałbym do nich chodzić. Nie sądzę, żeby były w stanie przygotować uczniów do prawdziwego życia. W przedszkolu może jest to słuszne podejście. W szkole… nie sądzę.