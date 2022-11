Niszczą mnie od środka i to, co się ze mną działo przez te wszystkie lata, jest wynikiem właśnie tych schorzeń. Dlatego mam taki apel, że jak patrzymy na kogoś plus size, to pamiętajmy, że nie mamy pojęcia, kim on jest, co przeszedł i jak wygląda jego życie- mówiła Gwit w wywiadzie dla portalu Oh!me. Mimo wielu tłumaczeń na temat jej wyglądu, Gwit wciąż jest hejtowana przez ludzi, a na jej Instagramie niestety można zobaczyć wiele przykrych komentarzy. Takie sytuacje, spotykające Dominikę Gwit czy Dorotę Zawadzką są niestety smutne i przykre. Pokazują, że ludzie wciąż nie wiedzą, iż komentowanie czyjegoś wyglądu to wielki nietakt, podobnie jak zadawanie pytań: a kiedy dziecko lub czemu jeszcze nie masz/ nie macie dzieci.