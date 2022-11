Bilety na koncert Taylor Swift były tak drogie, że zainteresowała się nimi prokuratura. Serio

W przedsprzedaży biletów na trasę "The Eras Tour" pośredniczył popularny serwis Ticketmaster. Cała procedura zaczynała się od otrzymania tzw. "preorder status", która, jak tłumaczy The Guardian, była dostępna dla "zweryfikowanych fanów", jednak mimo to, na innych stronach w tym samym czasie trwała już odsprzedaż zakupionych biletów, których cena dochodziła nawet do 20 tysięcy dolarów.