Z Netfliksa znika bardzo popularny polski serial. I niestety nie tylko on

Mimo wielu zapowiedzi i sugestii, do nakręcenia kontynuacji "Rancza" nigdy nie doszło. Ostatecznie produkcja składa się z 10 sezonów i 130 odcinków - po ok. 45 minut każdy. Ten klasyczek z Iloną Ostrowską, Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem w rolach głównych opowiada o Amerykance polskiego pochodzenia, która otrzymuje w spadku dom we wsi Wilkowyje. Wówczas postanawia przeprowadzić się do polski, by rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Serialowa miejscowość jest, rzecz jasna, fikcyjna - znajduje się w okolicach Radzynia Podlaskiego. Sceny nagrywane były głównie w miejscowości Jeruzal oraz m.in. w Latowiczu i Sokulach.