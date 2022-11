Quentin Tarantino wskazał komiks Marvela, który mógłby zekranizować

Nic dziwnego, że "Sgt. Fury and His Howling Commandos" przemawia do wyobraźni Quentina Tarantino. To w końcu komiks wojenny, w którym tytułowy bohater przewodzi elitarną jednostką żołnierzy. Skojarzenia z "Bękartami wojny" są więc jak najbardziej uzasadnione. Do tego - warto zaznaczyć - w MCU Nicka Fury'ego gra stały współpracownik reżysera Samuel L. Jackson.



Howling Commandos pojawili się już w MCU. Mogliśmy ich bowiem zobaczyć w "Kapitanie Ameryce: Pierwszym starciu". Jednostka jest już więc widzom znana. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Kevin Feige nie zechce zrobić o niej filmu.