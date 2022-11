Widzowie TVN-u nie chcą już Rozenek w programie śniadaniowym. Wcale im się nie dziwię

Choć oczywiście nie można odmówić Małgorzacie Rozenek uroku, dobrego wyglądu i smykałki do biznesu, to jednak nie ma dziennikarskiego doświadczenia. Prowadziła co prawda programy w telewizji, m.in. "Perfekcyjna pani domu" oraz "Projekt Lady", ale to jednak nie to samo, co zmierzenie się z programem na żywo, gdzie warsztat dziennikarski po prostu się przydaje. I widać niestety tę dysproporcję w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim, który ma przecież olbrzymie doświadczenie dziennikarskie, również jako dziennikarz polityczny.



Nie dziwię się więc takim komentarzom. Mam czasem wrażenie, że twórcy telewizyjnych programów traktują widzów tak, jakby mieli łyknąć wszystko. Nie wystarczy posadzić na kanapie programu na żywo gwiazdę, która choć jest bardzo znana, to jednak nie ma odpowiednich predyspozycji do roli prowadzącej. Komentarze na Instagramie dobitnie pokazują, że fani programu widzą więcej, niż się twórcom "Dzień Dobry TVN" wydaje. Może wezmą sobie do serca wskazówki ludzi, którzy po raz kolejny skarżą się na Małgosię Rozenek.