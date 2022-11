Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Jak Boże Narodzenie to wiadomo - karp, choinka, prezenty i filmy świąteczne. To ostatnie hasło kojarzy się z emisją "Kevina samego w domu" na Polsacie, albo produkcjami, którymi regularnie w tym okresie atakuje nas każde możliwe medium - od kina, poprzez Netfliksa, po kanały TV. Sprawdzając przede wszystkim ofertę streamingowego giganta, czy włączając telewizję od listopada do końca grudnia, można wyrobić sobie jakieś wyobrażenie na temat skali fenomenu takich tytułów.



Nawet jeśli, ktoś zdaje sobie sprawę, że wiele filmów świątecznych wychodzi w okresie bożonarodzeniowym, od tej liczby i tak może mu zakręcić się w głowie. Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy 2022 roku dostaniemy bowiem łącznie 157 tego typu tytułów. A to przecież nie wszystkie.