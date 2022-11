Tak jak "Dark" od razu chwytało za serducho, bo mogliśmy łatwo dostrzec siebie w kreacjach aktorów i aktorek, tak tutaj nie jest to już takie proste. Tak jak problemy, z którymi mierzą się te postaci, bywają oczywiście ponadczasowe (miłość i tożsamość seksualna, dążenie do poprawy swojego bytu, deprecjonowanie roli kobiet w społeczeństwie), tak wiele z nich znamy jedynie z kart podręczników do historii. Na szczęście to tylko jedna część tej opowieści.