Już od pierwszego sezonu widzowie obserwowali na ekranie jej burzliwe miłości. Gdy miała 22 lata, zakochała się w starszym od siebie o 16 lat, królewskim doradcy, Peterze Townsendzie, który dla niej zostawił żonę. Niestety, jej siostra, Elżbieta II nie zgodziła się na ślub zakochanych, lecz dała wybór młodszej siostrze. Małgorzata mogła wziąć ślub cywilny z Peterem, gdyby zdecydowała się na rezygnację z tytułu i przywilejów królewskich. Nie zrobiła tego, ale dla dobra rodziny zakończyła związek ze starszym od siebie mężczyzną. Złamane serce leczyła, popadając w kolejne romanse.



W 5 sezonie "The Crown" w dojrzałą już Małgorzatę wciela się Lesley Manville. Choć jej postać większość czasu spędza sama na piciu alkoholu i paleniu papierosów lub w towarzystwie siostry, to powraca wątek z przeszłości związany z jej wielką miłością, Peterem Townsendem. Dla tych, którzy nie oglądali jeszcze 5. sezonu "The Crown", nie będę zdradzać, o co dokładnie chodzi. Pewna rozmowa między siostrami: Elżbieta i Małgorzatą pokazuje, że młodsza siostra królowej ma do niej żal za wydarzenia z przeszłości. Prowokuje to pewne wydarzenie związane z Peterem.