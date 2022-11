Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



To będzie smutny mundial dla Polaków. I nie chodzi nawet o to, że jeśli wyjdziemy z grupy, to zapewne nim się obejrzymy, będziemy rozgrywać mecz o honor. Podczas transmisji kolejnych rozgrywek, widzowie po raz ostatni będą bowiem mieli okazję usłyszeć głos kultowego przecież komentatora Dariusza Szpakowskiego.



W czasie swojej kariery Dariusz Szpakowski komentował wszystkie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej od 1978 roku. To jego głos przeprowadzał nas przez porażki i sukcesy reprezentacji Polski. Jak jednak sam zainteresowany stwierdził podczas wczorajszej konferencji TVP: