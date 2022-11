Może i lubię się łudzić, ale póki co kilka elementów brzmi obiecująco. No bo tak: choć sam Lawrence nie należy może do grona najbardziej cenionych reżyserów świata, ma na koncie całkiem sporo lubianych tytułów - i, co ważne, brak dużych wtop. Jego "Igrzyska śmierci" to wierna i lubiana adaptacja, a "Constantine" z Keanu Reevesem doczekał się potężnego grona fanów - nie bez powodu po tak wielu latach od premiery filmu zapowiedziano jego kontynuację.



Optymizmem napawa też informacja o "wolnej ręce" - wygląda na to, że Netflix nie narzuca twórcom zbyt wiele. Dodajmy do tego współpracę z 2K i Take-Two Interctive i podkreślenie adaptacyjnej wierności. Lawrence podkreślił, że jego celem jest przełamanie klątwy growych ekranizacji. Oczywiście, w tym wypadku "wierność" wcale nie gwarantuje sukcesu. Gra to nie książka - to medium zdecydowanie trudniej przełożyć na dobry film. Twórcy muszą sporo uwagi poświęcić aspektom filozoficznym, odtworzeniu i rozbudowaniu tego niezwykłego świata oraz skrupulatnej konstrukcji oczekiwanej atmosfery. Kto wie...