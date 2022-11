Trzech Batmanów wystarczy - mówi szef Warner Bros

Prócz Roberta Pattinsona Batmanem ma w tym momencie być również (ponownie) Michael Keaton. Mieliśmy go zobaczyć w "Batgirl", ale film został skasowany. O ile nic się nie zmieni, aktor pojawi się we "Flashu". To samo zresztą tyczy się Bena Afllecka (Batflecka), który może dodatkowo występować w nadchodzącym sequelu "Aquamana".



Najbliższy aktorski film z udziałem Batmana to "Flash". Ma on trafić do kin 23 czerwca 2023 roku.