Amazon chce przekupić widzów, żeby oglądali "Władcę Pierścieni". Oferuje 25 zł za obejrzenie odcinka

Nie ma nic lepszego niż serial i przekąska - z takiego założenia wyszedł Amazon, który niezadowolony z wyników "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" postanowił zaoferować widzom kupon na jedzenie za obejrzenie serialu. Należy dodać, że mówimy tu o oficjalnie najdroższym serialu w historii całego medium. Produkcja kosztowała bowiem ponad 450 mln dolarów (a do tego trzeba doliczyć ćwierć mld dolarów za prawa autorskie).



"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" od pierwszych zapowiedzi miał pod górkę. Fani J.R.R. Tolkiena po każdym materiale promocyjnym wieszali na twórcach psy za odstępstwa od kanonu. Gdy serial już się na Amazon Prime Video pojawił, okazało się, że prócz ogromnego budżetu nie ma widzom zbyt wiele do zaoferowania.