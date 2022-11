Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Świąteczne komedie romantyczne Hallmarka - widziałeś jedną, widziałeś wszystkie. To nie oryginalność i pomysłowość leżą u podstaw ich siły i popularności. One mają dobrze komponować się z (przed)bożonarodzeniowym kotletem. Nie oglądamy ich dla zaskoczeń, ale aby po raz kolejny zobaczyć, jak przekorny los sprowadza życie bohaterów na właściwe tory, doprowadzając do melodramatycznego happy endu i pokazując, co w tym wyjątkowym okresie jest najważniejsze. Mikołaj z "Cudu na 34. ulicy" by się uśmiał, że stacja skomercjalizowała święta, taśmowo produkując filmy o ich magii.



Ta wyświechtana formuła jest jednak dla widzów tak atrakcyjna, że nawet Netflix korzysta z niej już od dłuższego czasu (kolejny powód, aby uznać, że platforma coraz bardziej przypomina telewizję), serwując nam romcomy oparte na tym samym schemacie. Użytkownicy platformy je lubią. Świadczy o tym popularność "Niezapomnianych świąt", które od swojej premiery w serwisie nie chcą zejść z pierwszego miejsca najchętniej oglądanych filmów w naszym kraju.