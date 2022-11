Młodzieżowe Słowo Roku bez RiGCz-u. Jedno słowo budzi spore kontrowersje

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to w gruncie rzeczy doroczny festiwal lingwistyczny, w którym jury przedstawia listę słów uznawanych przez nich za młodzieżowe, internauci głosują, a reszta Polski spiera się o to, czy owe słowa są jeszcze młodzieżowe, czy może dołączyły już do słownika dziadersów, tak jak „morowo”, „w dechę” czy „Daj, ać ja pobruczę”.



Zeszłoroczny laureat, czyli słowo „śpiulkokolot”, rzeczywiście nie było najszczęśliwsze, a jego zwycięstwo brzmiało raczej jak uznanie dla brawury słowotwórczej, nie zaś coś, z czego rzeczywiście się korzysta. Wcześniejsi laureaci, jak choćby „sztos”, „dzban” czy wspaniałe i ponadczasowe „XD” wydają się trochę bardziej na swoim miejscu, choć i wtedy, gdy je ogłaszano, daleko było do narodowej zgody. Winny oczywiście jest plebiscytowy charakter wydarzenia. Tu głosuje, kto chce, a nie ten, kto tych słów rzeczywiście używa. Prowadzi to do lingwistycznych przepychanek, językoznawczych debat, a nawet – w skrajnych przypadkach – słownej szermierki. I to jest piękne.