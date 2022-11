Kamerzysta wraca na salę sądową. Grozi mu do 8 lat więzienia

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Z pewnością pamiętacie głośną aferę, za sprawą której niejaki Kamerzysta trafił za kratki. W kwietniu 2021 roku na YouTubie pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak pewien młody mężczyzna wchodzi do szamba, skacze do kontenera ze śmieciami, rozbija sobie na głowie cegły, a także je kocie odchody z kuwety. Okazało się, że bohaterem filmu był niepełnosprawny intelektualnie 18-latek.



Niedługo później materiał usunięto, ale internauci zdążyli zareagować - wkrótce sprawą zajęła się prokuratura. Patoyoutuber (czyli autor wideo) trafił do aresztu, gdzie spędził ponad pół roku. Na rozprawie, która odbyła się za zamkniętymi drzwiami, Łukasz W. i dwoje jego znajomych "pranksterów" usłyszeli zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na jej stan psychiczny.