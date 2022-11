Ja bym nie marzyła o tym, żeby mój wnuk zobaczył mnie w takim stroju, dlatego że zostałam wychowana według naszych norm, które są teraz łamane jedna po drugiej. Cieszę się, że ta pani była bardzo zadowolona, to jest jej wybór. Jesteśmy wolni. Możemy wybierać takie zachowania i inne zachowania. Ja bym tego zachowania nie wybrała, nie wybrałaby go moja matka i moja córka, żeby się tak obnażać” – stwierdziła mentorka "Projekt Lady" oraz ekspertka od savoir vivre’u. No właśnie, jesteśmy wolni i mamy wybór. Możemy oglądać co chcemy: zdjęcia pięknych, młodych modelek lub dojrzałych kobiet, pokazujących, że tak właśnie wygląda ich ciało, gdy mają sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt lat. Możemy też nie oglądać żadnych. Jednak to krytykowanie i wbijanie szpili kobiety kobiecie, podobnie, jak w przypadku Pauliny Smaszcz pokazuje, że daleka droga jeszcze do akceptacji tego, co inne i nieoceniania innych.