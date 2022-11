"Harry Potter i przeklęte dziecko" ma szansę na ekranizację. W planie są aż dwa filmy

Dwuczęściowa adaptacja kinowa "Harry'ego Pottera i przeklętego dziecka" nie doszła do skutku z kilku powodów. Chociażby firma Rowling and Co. nie była projektem zainteresowana, bo zajęcie się nim byłoby równoznaczne z przyznaniem, że "Fantastyczne zwierzęta" nie są sukcesem. J.K. Rowling była tak w serię zaangażowana, że mogłaby tego nie przełknąć. Teraz jednak sytuacja rysuje się zupełnie inaczej.