W "Warrior Nun" nie ma już pitolenia, a jest mordobicie. Netflix naprawił swój serial

2. sezon "Warrior Nun" napędzany jest niczym nieskrępowaną akcją. Nastoletnie dramaty i feministyczne przesłanie schodzi na drugi plan, bo na każdym rogu czai się ktoś, komu waleczne siostrzyczki muszą skopać tyłek. Niech was nie zrażą początkowe efekty gore w CGI godnym najlepszych (czyt. najgorszych) mockbusterów wytwórni The Asylum. W późniejszych odcinkach wciąż jest brutalnie, ale twórcy nie oblewają nas już tak chętnie wygenerowaną komputerowo krwią, przez co możemy nacieszyć oczy widowiskową choreografią walk.