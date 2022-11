Kręciliście nosem na "Piratów z Karaibów 6" z Margot Robbie? Mam dla was dobrą wiadomość

Choć jeszcze kilka miesięcy temu z wypowiedzi producenta serii, Jerry'ego Bruckheimera, mogliśmy wywnioskować, że scenariusze do dwóch nowych odsłon właśnie powstają i najprawdopodobniej zobaczymy w nich właśnie australijską gwiazdę, wygląda na to, że Disney odpuścił temat.



Wobec powyższego nowe plany i dalsze losy cyklu pozostają nieznane, jestem jednak przekonany, że koncern nie odłoży go na półkę - przypomnę, że zarobił imponujące 4,5 mld dolarów. Tymczasem fani Robbie i tak nie mają na co narzekać - już w styczniu aktorka powróci na wielkie ekrany w nowym filmie Damiena Chazelle'a, "Babilon". Później zobaczymy ją w tytułowej roli w "Barbie" Grety Gerwig oraz w nowym obrazie Wesa Andersona: "Asteroid City".