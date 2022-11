Nie ma miejsca na nagie ciało w telewizji, ale patologia jest okej. Afera o "Magię nagości"

Dla wielu format i zasady są dziwne, a upust swoich emocji widzowie wylewają w sieci, pisząc komentarze w stylu: żenujący program, nie rozumiem, jak można rozebrać się do naga w tv. Wydaje mi się, że te wszystkie zarzuty, jakoby program promował coś niestosownego są przesadzone i bezpodstawne. Bo przecież zarówno w życiu, poznając partnera czy partnerkę, poza cechami determinującymi osobowość, zwracamy uwagę właśnie na atrakcyjność fizyczną. Każdy z nas ma swój typ, wie, jaka kobieta czy facet mu się podoba. Podobnie jest na aplikacjach randkowych. Bogaty i ciekawy opis potencjalnego partnera czy partnerki jest super, ale umówmy się, pierwsze co, to patrzymy na wygląd. A że uczestnicy "Magii nagości" od pierwszych chwil poznania partnera, obnażają się, to już inna historia. Takie są zasady programu i oni się na to godzą. Na planie mogą też skorzystać z pomocy psychologa, który dba o ich samopoczucie. Pamiętajmy też, że to program telewizyjny, gdzie w wielu podobnych formatach ocenianie, również wyglądu jest na porządku dziennym.