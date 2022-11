Górniak chyba jest nieśmiertelna. Opowiada bzdury, a i tak koncertuje w telewizji

Edyta Górniak to gwiazda, o której w ostatnim czasie mówi się nie ze względu na jej twórczość, a wypowiedzi. Gwiazda co jakiś czas podgrzewa temperaturę wokół siebie, karmiąc ludzi dziwnymi wypowiedziami na tematy dotyczące m.in. duchowości. Gdy zbliżało się Halloween, Górniak stwierdziła, że to święto wprowadza złą energię, a nawiedzony dom bardzo ciężko jest uwolnić. Z kolei wcześniej głośno było o jej wypowiedzi odnośnie tego, że sama zainteresowana żyje na ziemi od 4 tysięcy lat, mierząc czasem linearnym. Internauci nie mieli dla niej litości i z rozbawieniem tworzyli kolejne memy w sieci. Z kolei w czasie pandemii koronawirusa gwiazda dała się poznać jako przeciwniczka szczepionek i osoba, która w pandemię koronawirusa nie wierzy.