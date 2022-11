"Czarna Pantera 2" podbija kina. Kiedy film trafi na Disney+?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Kiedy "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" trafi na Disney+? Wiele wskazuje na to, że na premierę najnowszego filmu MCU w streamingu będziemy musieli trochę poczekać. Produkcja tyle co trafiła na wielkie ekrany i świetnie sobie radzi w dystrybucji kinowej. Nic dziwnego. Widzowie z niecierpliwością jej wyczekiwali.



Nie dość, że jedynka była jednym z największych sukcesów MCU (tak komercyjnych, jak i artystycznych), to jeszcze każdy był ciekaw, w jaki sposób twórcy odniosą się do śmierci Chadwicka Bosemana. Tłumnie więc pognaliśmy na "Wakanda w moim sercu", przez co w weekend otwarcia w samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie film zarobił 180 mln dolarów. Na całym świecie zebrał natomiast łącznie 330 mln dolarów.