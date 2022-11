Nareszcie! Na Netfliksa zawita finałowy sezon jednego z najlepszych seriali w ofercie

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Po letnich przestojach Netflix ruszył pełną parą. Poważnie: w ostatnich tygodniach obejrzałem tam sporo naprawdę świetnych produkcji (z pewnym fenomenalnym thrillerem na czele) i wygląda na to, że w najbliższym czasie również nie powinienem mieć powodów do narzekań.



W ostatnich dniach do oferty trafił oczywiście 5. sezon wybitnego "The Crown" - niemniej jednak moją uwagę przykuwają bardziej premiery nadchodzących dni. Do oferty lada moment trafi nowe dzieło twórców "Dark", czyli "1899" (serial, w którym zobaczymy m.in. Macieja Musiała), 3. część "Filusia i Kubusia", nowe "Ktoś z nas kłamie", kolejna odsłona popularnej "Szkoły dla elity" oraz mój faworyt, czyli...