Fakty i fikcja w "The Crown". Sprawdzamy, które wydarzenia z serialu są prawdziwe

Nie sposób jest wymienić oczywiście wszystkich różnic i podobieństw w "The Crown", ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to niesamowite charakteryzacje bohaterów i podobieństwo do prawdziwych postaci. Twórcy zadbali o to, aby zarówno królowa Elżbieta, książę Filip, Diana czy Karol byli zbliżeni wizualnie do członków rodziny królewskiej. Wyszło im to naprawdę perfekcyjnie.