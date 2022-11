Scena po napisach "Czarnej Pantery 2" może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości MCU

Emocjonalna scena zamknięcia etapu żałoby została zatem uzupełniona przedstawieniem postaci, która w domyśle jest następcą T'Challi - zarówno w roli władcy, jak i - najpewniej - również obrońcy Wakandy, czyli tytułowego herosa. Stało się zatem jasne, dlaczego Nakia opuściła ojczyznę przed laty i co robiła przez cały ten czas. Nie dziwi stopień dotychczasowej dyskrecji: można się domyślać, dlaczego bohaterowie woleli utrzymać informację o narodzinach dziedzica Czarnej Pantery w sekrecie. Krótki moment obaw Shuri został rozwiany: jej matka, królowa Ramonda, zdążyła dowiedzieć się, że ma wnuka. Nie mamy pewności, jakie plany Kevin Feige i spółka mają względem młodego T’Challi. Nie ulega jednak wątpliwości, że jego pojawienie się nieco komplikuje kwestię sukcesji.



Minie jeszcze sporo czasu, zanim chłopiec podrośnie na tyle, by móc ewentualnie ubiegać się o tron lub przejąć kostium protektora - choć osobiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Na razie obrończynią Wakandy pozostaje Shuri, która jednocześnie niespodziewanie zrezygnowała z korony. W finale "Czarnej Pantery 2" bohaterka wysyła M’Baku, by ten wziął udział w ceremonii i przejął władzę.