Oficjalnym powodem kasacji "Westworld" po 4. sezonie jest ogromny spadek oglądalności (z 12 mln na 4 mln). Decyzja niby uzasadniona, ale weźmy pod uwagę, że był to jeden z tytułów, które budowały markę HBO. Nawet jeśli jego popularność spadała, to - kolokwialnie mówiąc - trzymał poziom. Przez samą jego estymę należało go jeszcze przedłużyć. Niestety nowy szef Warner Bros. Discovery już kilkukrotnie udowodnił, jak mało znaczą dla niego projekty realizowane z myślą o streamingu i telewizji (chociażby kasacja niemal gotowej "Batgirl").