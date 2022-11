Dorociński błyszczy w Hollywood, ale nie on jeden. Zebraliśmy największe sukcesy Polaków

Uzdolniona muzycznie i aktorsko Kulig zaczęła od zwycięstwa w "Szansie na sukces", by niecałe dziesięć lat później zacząć podbijać kino i telewizję. Nic dziwnego: w końcu pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach. "Hansel i Gretel", "Way Back Home", "Safe inside", "She came to me", "Hanna", "The Eddy" - zagraniczni twórcy naprawdę cenią sobie Joannę. I słusznie.