HBO Max ma chrapkę na Harry'ego Pottera. Platforma rozważa realizację serialu

Warner Bros. Discovery wie, że świat Harry'ego Pottera ma jeszcze sporo komercyjnego potencjału do wykorzystania. Już od dłuższej chwili pojawiają się doniesienia o kolejnych produkcjach osadzonych w uniwersum młodego czarodzieja. Bynajmniej nie chodzi tu o 4. część "Fantastycznych zwierząt". David Zaslav - szef koncernu - wspominał ostatnio o szukaniu nowych sposobów na rozwijanie filmowej franczyzy z udziałem J.K. Rowling.



Jak wiadomo od przybytku głowa nie boli, dlatego, jak się okazuje, w eksploatowaniu Harry'ego Pottera, Warner Bros. Discovery nie zamierza ograniczać się tylko do filmów. Do świata młodego czarodzieja chciałoby nas bowiem zabrać również HBO Max.