Na Disney+ wleciał świetny sitcom o sitcomach. To pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Hulu w Polsce nie ma. Na szczęście jest Disney+. I to tam należy szukać tytułów amerykańskiej platformy. W rodzimej wersji serwisu Myszki Miki możemy bowiem znaleźć chociażby "Predator: Prey", czy oparty na życiu Mike Tysona serial "Mike". Ostatnio do tych produkcji dołączył "Reboot".



Sitcomem Hulu zdążyli już zachwycić się tak widzowie, jak i krytycy. Nic dziwnego. "Reboot" ma nam do zaoferowania dużo więcej niż slapstickowe gagi i niewybredne żarty doprawione śmiechem z puszki. To inteligentny i zabawny komentarz do kondycji całego gatunku komedii sytuacyjnej.