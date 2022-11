Netflix zapowiada narodziny pierwszego wiedźmina. Oto nowy teaser "Rodowodu krwi"

"Wiedźmin: Rodowód krwi", nowy serial z uniwersum Geralta z Rivii, trafi do oferty Netfliksa pod koniec grudnia. Pierwszy i jedyny dotychczas zwiastun miniserii mogliśmy zobaczyć po napisach końcowych 2. sezonu "Wiedźmina". Wygląda na to, że streamingowy gigant właśnie wystartował z kampanią marketingową, co oznacza wzmożenie publikacji związanych z tym czteroodcinkowym tytułem. Do sieci trafił świeżutki teaser. Rzućmy okiem.