Kontrowersje wokół tego sezonu "The Crown" były ogromne, głównie za sprawą fikcyjnego wątku, w którym Karol miałby spiskować z ówczesnym premierem, Johnem Majorem przeciwko swojej matce - królowej Elżbiecie II. Gdy największe głowy Wielkiej Brytanii dowiedziały się, że sceny, w których Karol ma chrapkę na tron, będą w serialu, rozpętała się burzliwa dyskusja w mediach i mnóstwo oświadczeń głoszących o tym, że serial to stek bzdur i krzywdząca fikcja. Nowy sezon krytykowała sama Judi Dench. Doszło do tego, że Netflix przy swoim zwiastunie na YouTube opublikował komunikat raz jeszcze podkreślający, że "The Crown" to serial fabularny, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.