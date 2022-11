Naiwność Rogera Watersa początkowo wydawała się nawet rozczulająca - niestety, szybko stała się niezręczna i nieprzyzwoita. Dawny lider legendarnej formacji Pink Floyd najpierw wysłał przesiąknięty rosyjską propagandą list do Oceny Zełenskiej, a później zaproponował Putinowi zawarcie pokoju (w formie, która u każdego czytającego wywołałaby atak niekontrolowanego śmiechu, gdyby nie chodziło o tak daleką od śmieszności sytuację). O kolejnych listach, zaadresowanych m.in. do Joe Bidena czy radnego Krakowa, Łukasza Wantucha, nie ma sensu wspominać. Dość rzec, że w reakcji (adekwatnej!) Live Nation Polska i Tauron Arena, czyli organizatorzy koncertu Watersa w Krakowie, odwołali imprezę. Miał to być przystanek na trasie "This Is Not A Drill", celebrującej złotą erę Floydów.



Na reakcję artysty na odwołanie koncertu nie musieliśmy czekać długo. W tym tygodniu Waters opublikował list otwarty na oficjalnym facebookowym profilu, w którym zaznacza, że właśnie pominięto głos tych, którzy chcieli usłyszeć jego repertuar na żywo - niezależnie od odmiennego światopoglądu. Dodał, że wciąż chciałby odwiedzić Polskę z "z pokojowym przesłaniem" oraz podkreślił, że jego koncerty wciąż cieszą się wielką popularnością - mimo licznych kontrowersji (okazało się, że również niemieckie władze apelowały o odwołanie imprez Watersa). Padło też kilka innych interesujących sformułowań.