Nie czekaj na 2. sezon "Rodu smoka", bo prędko się nie pojawi. Powodem są smoki

HBO nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty premiery 2. sezonu "Rodu smoka". I nic dziwnego, bowiem zdjęcia wystartują zapewne gdzieś pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku - od pierwszego klapsa do końca postprodukcji droga jest naprawdę długa. Zwłaszcza w przypadku takiego tytułu.



Rzecz w tym, że w przypadku rozpoczęcia zdjęć w marcu 2023, szanse na premierę drugiej odsłony adaptacji "Ognia i krwi" George’a R.R. Martina są bliskie zeru. Wiąże się to z długim okresem postprodukcji, którego wymaga opracowanie efektów specjalnych na znacznie większą niż wcześniej skalę. Na ekranie częściej będą pojawiać się smoki, ba, zobaczymy też ich podniebne, spowite płomieniami starcia. Praca nad nimi - siłą rzeczy - trochę potrwa.